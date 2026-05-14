Нетаньяху подаст иск о клевете против NYT после статьи о палестинцах

Москва14 мая Вести.Руководство Израиля подаст иск о клевете против газеты The New York Times из-за публикации статьи о якобы издевательствах над палестинцами в тюрьмах страны. Об этом сообщила канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

Отмечается, что решение о подаче иска было принято самим Нетаньяху и главой израильского МИД Гидеоном Сааром. В заявлении канцелярии премьера Израиля статью, о которой идет речь, назвали "лживой фальсификацией", а редакцию издания обвинили в распространении недостоверной информации.

Автором статьи, как уточнили в канцелярии, стал журналист Николас Кристоф. Ранее, как следует из сообщения, он два раза получал Пулитцеровскую премию.