Israel Hayom: Нетаньяху хочет сделать ЦАХАЛ ответственным за провалы в Ливане

Нетаньяху ищет "козла отпущения" из-за ситуации с Ираном и Ливаном Israel Hayom: Нетаньяху хочет сделать ЦАХАЛ ответственным за провалы в Ливане

Москва27 апр Вести.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пытается найти виновных за неудовлетворительные результаты в Ливане и лишь частичные успехи операции против Ирана, что вызывает обеспокоенность и недовольство среди военных. Об этом сказано в статье израильского издания Israel Hayom.

В публикации говорится, что в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и в оборонном ведомстве страны усиливается ощущение, что глава правительства ищет "козла отпущения", чтобы переложить на него ответственность за неудачи, связанные с ситуациями вокруг Ирана и Ливана.

По сведениям Israel Hayom, премьер планирует возложить ответственность за неудачное нападение на Иран на Моссад, а провалы в Ливане — на Армию обороны Израиля.

Автор статьи отметил, что противоречия между политическим и военным руководством еврейского государства усугубляют ситуацию на местах, делая ее еще более сложной.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о достижении договоренности о 10-дневном прекращении огня между Ливаном и Израилем. Перемирие вступило в силу 16 апреля.

Впоследствии неоднократно сообщалось, что военные израильской армии взрывают дома мирных жителей в деревнях на южных границах Ливана.

Бейрут обвиняет Тель-Авив в более чем 200 нарушениях режима перемирия, включая использование боевой авиации, беспилотников и применение артиллерии.

В ответ на эти действия шиитское движение "Хезболла" проводит операции против израильской армии.

В Тегеране ранее заявили, что прекращение атак на Ливан — одно из условий 14-дневного перемирия с США, объявленного 8 апреля.