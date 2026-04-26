Москва26 апрВести.Президент Израиля Ицхак Герцог хочет, чтобы премьер страны Биньямин Нетаньяху признал свою вину в деле о коррупции. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на источники.
Герцог считает, что, помимо дилеммы "предоставить Нетаньяху помилование или нет", существуют и другие варианты, поэтому он не планирует ни удовлетворять ходатайства Нетаньяху, ни отклонять их, рассказали собеседники издания.
Господин Герцог не планирует давать Нетаньяху помилование в ближайшее время. Вместо этого он сначала попытается запустить процесс посредничества для достижения сделки со следствиемговорится в публикации
Израильские юристы пояснили NYT, что сделка со следствием обычно предполагает признание вины и назначение наказания, а в случае с Нетаньяху она должна быть обусловлена еще и согласием уйти с государственной должности.
Нетаньяху знает, что возможность сделки о признании вины всегда ему доступна. Признание вины, выражение раскаяния и согласие покинуть должность - или не баллотироваться на нее - стали бы сутью любой сделки о признании винырассказал президент Израильского института демократии Йоханан Плеснер
В то же время сам Нетаньяху до сих пор не проявлял никакого желания признать вину или уйти с должности, подытожила NYT.
Премьер Израиля проходит обвиняемым по трем коррупционным делам: по мошенничеству с регулированием средств массовой информации, получению незаконных подарков на сумму более 700 тысяч шекелей (около 17,6 миллиона рублей) и взяточничеству.
Нетаньяху неоднократно подавал Герцогу прошения о помиловании, однако президент Израиля не удовлетворял их.