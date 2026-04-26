Президент Израиля хочет добиться от Нетаньяху признания вины в деле о коррупции

Президент Израиля Герцог хочет, чтобы Нетаньяху признал вину в коррупции Президент Израиля хочет добиться от Нетаньяху признания вины в деле о коррупции

Москва26 апр Вести.Президент Израиля Ицхак Герцог хочет, чтобы премьер страны Биньямин Нетаньяху признал свою вину в деле о коррупции. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на источники.

Герцог считает, что, помимо дилеммы "предоставить Нетаньяху помилование или нет", существуют и другие варианты, поэтому он не планирует ни удовлетворять ходатайства Нетаньяху, ни отклонять их, рассказали собеседники издания.

Господин Герцог не планирует давать Нетаньяху помилование в ближайшее время. Вместо этого он сначала попытается запустить процесс посредничества для достижения сделки со следствием говорится в публикации

Израильские юристы пояснили NYT, что сделка со следствием обычно предполагает признание вины и назначение наказания, а в случае с Нетаньяху она должна быть обусловлена еще и согласием уйти с государственной должности.

Нетаньяху знает, что возможность сделки о признании вины всегда ему доступна. Признание вины, выражение раскаяния и согласие покинуть должность - или не баллотироваться на нее - стали бы сутью любой сделки о признании вины рассказал президент Израильского института демократии Йоханан Плеснер

В то же время сам Нетаньяху до сих пор не проявлял никакого желания признать вину или уйти с должности, подытожила NYT.

Премьер Израиля проходит обвиняемым по трем коррупционным делам: по мошенничеству с регулированием средств массовой информации, получению незаконных подарков на сумму более 700 тысяч шекелей (около 17,6 миллиона рублей) и взяточничеству.

Нетаньяху неоднократно подавал Герцогу прошения о помиловании, однако президент Израиля не удовлетворял их.