В Тель-Авиве проходит многотысячный антиправительственный митинг Тысячи израильтян вышли на антиправительственный митинг в Тель-Авиве

Москва18 апр Вести.Многотысячный антиправительственный митинг проходит в субботу вечером в центре Тель-Авива с требованиями прекратить вооруженный конфликт и досрочно провести парламентские выборы. Об этом сообщает РИА Новости.

Акция протеста проходит на фоне временного прекращения боевых действий в регионе и отмены некоторых ограничений в сфере гражданской обороны.

Митинг на Театральной площади объединил сторонников левых сил, которые уже давно противостоят правому правительству во главе с Биньямином Нетаньяху.

Участники митинга держат плакаты с требованиями остановить вооруженный конфликт в регионе. Также звучат призывы провести досрочные парламентские выборы в Израиле и защитить демократические ценности. Кроме того, левая часть израильского общества выступает против политики расширения еврейских поселений на палестинских территориях и аннексии Западного берега реки Иордан.

На месте акции присутствуют значительные силы полиции, однако они не вмешиваются в происходящее, поскольку митинг согласован с властями и проходит без нарушений общественного порядка.

Последняя протестная акция в Тель-Авиве с похожими требованиями прошла 4 апреля.