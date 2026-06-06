В Израиле прошли антиправительственные митинги В Израиле прошли антиправительственные демонстрации

Москва6 июн Вести.Антиправительственные митинги прошли вечером 6 июня в Израиле. В частности, протестующие собрались в Беэр-Шеве, Иерусалиме, Тель-Авиве и Хайфе, сообщает газета Haaretz.

Демонстрация в центре Тель-Авива прошла на площади перед театром "Хабима". В уличном шествии участвовало несколько сотен человек. Протестующие критиковали премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и его правительство, требовали досрочных выборов и расследования обстоятельств нападения ХАМАС на Израиль, которое произошло 7 октября 2023 года.

В Хайфе состоялась еврейско-арабская демонстрация за мир. Протестующие выступили за прекращение израильской оккупации палестинских земель.

Демонстрации по всей стране прошли мирно, без происшествий или столкновений с полицией.