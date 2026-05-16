Москва16 мая Вести.Сотни израильтян вышли в вечером 16 мая на антиправительственный митинг в центре Тель-Авива. Митинг проходит на театральной площади, сообщило РИА Новости.

На площади собрались сторонники левого политического спектра, которые выступают против политики правого правительства израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху​​​.

На плакатах, которые держат активисты, можно увидеть призывы к правительству проводить мирную политику в регионе. Также участники митинга призывают к досрочным выборам и защите демократических ценностей. Кроме того, эта часть израильского общества выступает против политики, направленной на строительство еврейских поселений на палестинских территориях, а также против аннексии Западного берега реки Иордан.

Создание государственной комиссии по расследованию провала в предотвращении атаки палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года является одним из ключевых требований израильской либеральной общественности левого толка, следует из материала.

На площади, где проводится акция, дежурят крупные силы полиции. Отмечается, что стражи порядка не вмешиваются в происходящее, поскольку митинг согласован с властями и нарушений общественного порядка на нем не фиксируется.

Аналогичные акции проходят также и в других крупных городах Израиля, среди которых Иерусалим и Хайфа.