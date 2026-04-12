Вести.На площади Париж в Иерусалиме сотни людей приняли участие в антивоенной демонстрации. Об этом сообщил журналист информационной службы "Вести" Сергей Пашков.

По его словам, протестующие требуют от правительства Израиля прекратить развязывать войны, которые длятся уже почти три года на разных фронтах. Митингующие обвиняют правительство в коррупции и желании удержать власть, используя военное положение как рычаг управления. Пока экономика страны находится в упадке и изоляции, люди лишаются рабочих мест, а налоги идут на покупку вооружения.

На плакатах, с которыми вышли демонстранты написано: "Деньги для граждан, а не для коалиции ", "Верните нам нашу страну ", а так же люди могли взять стикеры, где под изображением премьер-министра было подписано "Лжец".

Пашков отметил, что перемирие с Ираном протестующие считают временным и уверены, что при первой возможности нынешнее правительство возобновит военные действия.