Антиправительственные митинги прошли в Тель-Авиве, Хайфе и Иерусалиме

Жители трех городов Израиля вышли на улицы с требованием отставки правительства Антиправительственные митинги прошли в Тель-Авиве, Хайфе и Иерусалиме

Москва19 апр Вести.В нескольких городах Израиля вечером 18 апреля прошли митинги, участники которых выступали за проведение досрочных выборов.

Как сообщает израильский телеканал N12, сотни людей собрались на акциях протеста в Тель-Авиве, Хайфе и Иерусалиме.

В последнем из названных городов на занятой демонстрантами Парижской площади для поддержания порядка были замечены представители полиции.

В заявлении пресс-службы местных правоохранителей сообщается о задержании мужчины, подозреваемого в поджоге.

В Тель-Авиве протестующие требовали образования государственной комиссии для расследования обстоятельств нападения палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, а также смены действующего правительства.

В Иерусалиме и Хайфе, по данным телеканала, участники акций настаивали на проведении досрочных выборов.

Ранее антиправительственные протесты в Израиле неоднократно заканчивались стычками с полицией.