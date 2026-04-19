Москва19 апрВести.В нескольких городах Израиля вечером 18 апреля прошли митинги, участники которых выступали за проведение досрочных выборов.
Как сообщает израильский телеканал N12, сотни людей собрались на акциях протеста в Тель-Авиве, Хайфе и Иерусалиме.
В последнем из названных городов на занятой демонстрантами Парижской площади для поддержания порядка были замечены представители полиции.
В заявлении пресс-службы местных правоохранителей сообщается о задержании мужчины, подозреваемого в поджоге.
В Тель-Авиве протестующие требовали образования государственной комиссии для расследования обстоятельств нападения палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, а также смены действующего правительства.
В Иерусалиме и Хайфе, по данным телеканала, участники акций настаивали на проведении досрочных выборов.
Ранее антиправительственные протесты в Израиле неоднократно заканчивались стычками с полицией.