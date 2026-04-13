Москва13 апрВести.Депутат израильского кнессета Цвика Фогель в соцсети X призвал президента США Дональда Трампа не "крякать", а стрелять, пишет газета The Times of Israel, уточняя, что позднее ультраправый парламентарий удалил свой твит.
Дональд, если ты должен стрелять, стреляй. Не крякайнаписал депутат после заявлений Трампа о блокаде Ормузского пролива
Позднее депутат удалил свой твит и заявил, что не хотел никого обидеть и уважает партнеров Израиля, и прежде всего Трампа. По словам Фогеля, он узнал, что Трамп был оскорблен его публикацией.
Ранее президент США пообещал, что в понедельник в 17.00 мск Вашингтон заблокирует Ормузский пролив для судов, входящих в иранские порты или выходящих из них.