Израильский депутат: Трампу надо стрелять, а не "крякать"

Москва13 апр Вести.Депутат израильского кнессета Цвика Фогель в соцсети X призвал президента США Дональда Трампа не "крякать", а стрелять, пишет газета The Times of Israel, уточняя, что позднее ультраправый парламентарий удалил свой твит.

Дональд, если ты должен стрелять, стреляй. Не крякай написал депутат после заявлений Трампа о блокаде Ормузского пролива



Позднее депутат удалил свой твит и заявил, что не хотел никого обидеть и уважает партнеров Израиля, и прежде всего Трампа. По словам Фогеля, он узнал, что Трамп был оскорблен его публикацией.

Ранее президент США пообещал, что в понедельник в 17.00 мск Вашингтон заблокирует Ормузский пролив для судов, входящих в иранские порты или выходящих из них.