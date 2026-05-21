В Израиле могут пройти досрочные парламентские выборы Кнессет одобрил законопроект о самороспуске

Москва21 мая Вести.Израильский парламент (Кнессет) поддержал законопроект о самороспуске, что может привести к досрочным выборам в стране, передает Reuters.

В этой связи агентство со ссылкой на недавние опросы общественного мнения указало, что действующий премьер-министр Биньямин Нетаньяху рискует проиграть досрочное голосование в случае его проведения.

Решение стало возможным после того, как лидеры ультраортодоксов, ранее поддерживавшие правительство Нетаньяху, заявили о разрыве союза с главой кабмина и намерении добиваться внеочередных выборов.

Причиной стало невыполнение правительством обещания принять закон, освобождающий представителей ультраортодоксальной общины от обязательной службы в армии.

Документ будет направлен в профильный парламентский комитет для согласования даты потенциальных выборов. После этого законопроект должен будет пройти окончательное утверждение, для чего потребуется поддержка большинства депутатов (61 голос из 120).

Reuters отмечает, что досрочные выборы могут усилить позиции израильской оппозиции и ограничить возможности правительства Нетаньяху в продвижении выгодных политику законов.

В свою очередь, издание Ynet Global предположило, что в Кнессете начнутся два параллельных процесса. С одной стороны, будет продвигаться процедура роспуска парламента и переноса выборов. С другой стороны, Нетаньяху продолжит попытки заблокировать этот шаг, возобновив рассмотрение законопроекта об освобождении ультраортодоксов от воинского призыва.

Осенью 2025-го и весной 2026 года в ряде крупных городов Израиля, таких как Тель-Авив, Иерусалим, Хайфа и Беэр-Шева, прошли протестные акции против политического курса премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.