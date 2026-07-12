Москва12 июл Вести.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху остается основным претендентом на новый срок в кресле главы правительства. Такое мнение высказал журналист Сергей Пашков для "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".

Сейчас израильтяне нацелены на выборы в Кнессет, а это не просто выборы в парламент, по сути это выборы и премьер-министра, и кабинета министров страны. Формирует правящую коалицию партия, побеждающая на выборах и получившая больше всего депутатских мандатов из 120 мест в Кнессете. И эта партия будет формировать правительство. Очевидно, что премьером становится лидер правящей партии. Претендентов сейчас несколько: Нетаньяху остается основным пояснил Сергей Пашков

Журналист отметил, что для Нетаньяху сейчас наступает время испытаний.

Для него это время испытаний. Время околовоенное, и оно исключительно важное. Понятно, что он делал особенную ставку на войну с Ираном и этот вопрос не снимает с повестки дня сказал Сергей Пашков

Выборы в Кнессет (парламент) в Израиле состоятся 27 октября, дата их проведения утверждена окончательно.

Прошлые парламентские выборы состоялись в ноябре 2022 года. По их итогам была сформирована правящая коалиция во главе с правой партией "Ликуд", лидер которой Биньямин Нетаньяху в шестой раз в своей карьере получил полномочия на формирование правительства и занял пост премьер-министра.

По данным СМИ, "Ликуд" по-прежнему занимает в опросах общественного мнения первое место, но вровень с ним идет оппозиционный блок "Яшар" (создан в прошлом сентябре) во главе с бывшим начальником Генштаба израильской армии Гади Айзенкотом.

В пользу бывшего главы Генштаба ЦАХАЛ говорит то, что он обладает большими знаниями в сфере безопасности, что находит большой отклик у израильской общественности, обеспокоенной оборонной политикой в условиях продолжающихся региональных конфликтов.