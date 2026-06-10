Нетаньяху вновь поборется за пост премьера на выборах в Израиле Партия "Ликуд" объявила об участии Нетаньяху в предстоящих осенью выборах

Москва10 июн Вести.Действующий премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху примет участие в предстоящих осенью парламентских выборах. Об этом сообщила его партия "Ликуд", возглавляющая нынешнюю правящую коалицию.

Премьер-министр Нетаньяху будет участвовать в предстоящих выборах и с Божьей помощью победит говорится в публикации партии в соцсети Х

Ранее, 21 мая, Кнессет поддержал законопроект о самороспуске, что может привести к проведению досрочных парламентских выборов. Инициатива была связана с позицией лидеров ультраортодоксальных партий, которые ранее входили в число союзников правительства Нетаньяху, но заявили о намерении добиваться внеочередного голосования. Причиной смены их позиции стало невыполнение премьером обещания освободить евреев-ортодоксов от обязательной военной службы.

В последний раз Нетаньяху и "Ликуд" побеждали на парламентских выборах в Израиле 1 ноября 2022 года. Тогда партия заняла первое место, получив 32 мандата в 120-местном Кнессете. После голосования "Ликуд" сформировал коалицию с крайне правыми партиями "Оцма Иегудит" и "Религиозный сионизм", а также ультраортодоксальными фракциями ШАС и "Ехадут а-Тора". В общей сложности этот право-религиозный блок получил 64 мандата, что обеспечило ему большинство.