CNN: Израиль вскоре вернет Ливану первый участок занятых им территорий CNN: Израиль в ближайшее время вернет Ливану первую часть занятых территорий

Москва10 июл Вести.Власти Израиля готовятся в ближайшие дни вернуть Бейруту контроль над частью территорий Ливана, которые в настоящее время заняты ЦАХАЛ. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителя американской администрации.

В публикации отмечается, что первая "пилотная зона", занимаемая в настоящее время Израилем, будет возвращена под контроль Ливана "в течение нескольких дней".

Дальнейшие пилотные зоны определены на картах… CENTCOM [Центральное командование ВС США] взаимодействует с обеими странами для достижения прогресса говорится в сообщении телеканала

Собеседник CNN добавил, что США "вскоре начнут связываться с международными партнерами, чтобы помочь правительству Ливана эффективно восстановить суверенитет в этих зонах и по всей стране в целом".

Предполагается, что переговоры по данному вопросу в закрытом формате пройдут между представителями сторон на следующей неделе в Риме.

Ранее сообщалось, что в Ливане опасаются новых атак со стороны Израиля на фоне заявлений американского лидера Дональда Трампа об отмене режима прекращения огня с Ираном. В частности, уже сейчас наблюдается обострение на юге Ливана, а над Бейрутом был замечен беспилотник.