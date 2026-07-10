Москва10 июлВести.Власти Израиля готовятся в ближайшие дни вернуть Бейруту контроль над частью территорий Ливана, которые в настоящее время заняты ЦАХАЛ. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителя американской администрации.
В публикации отмечается, что первая "пилотная зона", занимаемая в настоящее время Израилем, будет возвращена под контроль Ливана "в течение нескольких дней".
Дальнейшие пилотные зоны определены на картах… CENTCOM [Центральное командование ВС США] взаимодействует с обеими странами для достижения прогрессаговорится в сообщении телеканала
Собеседник CNN добавил, что США "вскоре начнут связываться с международными партнерами, чтобы помочь правительству Ливана эффективно восстановить суверенитет в этих зонах и по всей стране в целом".
Предполагается, что переговоры по данному вопросу в закрытом формате пройдут между представителями сторон на следующей неделе в Риме.
Ранее сообщалось, что в Ливане опасаются новых атак со стороны Израиля на фоне заявлений американского лидера Дональда Трампа об отмене режима прекращения огня с Ираном. В частности, уже сейчас наблюдается обострение на юге Ливана, а над Бейрутом был замечен беспилотник.