Москва15 апр Вести.Территориальные претензии Израиля рассчитаны не только на реализацию проекта "Великий Израиль", но и преследуют цель усилить энергетическое влияние страны. Об этом ИС "Вести" заявил гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.

Эксперт полагает, что нынешняя операция против Ливана является частью данной стратегии Тель-Авива.

Израиль мало-помалу реализует свою идею создания так называемого Великого Израиля, широкой территориальной площадки с базой в Палестине и с очень серьезным расширением по краям. Для чего это ему нужно? Помимо религиозных вещей, которые очень популярны в Израиле, речь идет, я напомню, о глобальном месторождении "Левиафан", которое расположено в море напротив берегов Ливана и напротив сектора Газа. Поэтому поползновения Израиля на сектор Газа и на Южный Ливан носят не только религиозный характер, но и сугубо прагматический характер заявил он

Мухин подчеркивает, что Израиль намерен стать поставщиком энергоресурсов в Европу.

Израиль хочет как можно больше участков месторождения "Левиафан" для того, чтобы в дальнейшем стать основным поставщиком энергоносителей в Европейский союз полагает он

В среду, 15 апреля, журналист ИС "Вести" Сергей Пашков сообщил, что Израиль расширяет масштабы своей наземной операции в Ливане, хотя массированные удары по ливанской столице, Бейруту, приостановлены.