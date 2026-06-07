Москва7 июн Вести.Армия обороны Израиля в скором времени расширит контроль над сектором Газа, увеличив его до 70% территории анклава. Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

По его словам, ЦАХАЛ давит на палестинское движение ХАМАС на всех направлениях и уже контролирует свыше 60% территории Газы.

Мы в настоящее время контролируем более 60% территории сектора, и вскоре достигнем 70%. Мы не позволяем им перевооружаться или атаковать нас, и мы также ликвидируем их высокопоставленных командиров сказал Нетаньяху на заседании правительства

Ранее сообщалось, что Израиль не исключает нанесения "оборонительных" ударов по Ливану, несмотря на установление режима прекращение огня.