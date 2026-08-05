Нетаньяху: Израиль не соглашался с планом "Совета мира" по разоружению ХАМАС

Нетаньяху: Израиль не согласен с планом "Совета мира" по разоружению ХАМАС Нетаньяху: Израиль не соглашался с планом "Совета мира" по разоружению ХАМАС

Москва5 авг Вести.Израиль не согласен с принятым "Советом мира" планом разоружения палестинского движения ХАМАС в рамках урегулирования обстановки в секторе Газа, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью газете The Times of Israel.

Президент [США Дональд] Трамп думает, или его команда думает, что они могут заставить ХАМАС разоружиться и демилитаризовать Газу. Мы изучаем этот вопрос. Они прислали нам проект. Мы не согласились с ним. Это не наш проект приводит газета слова Нетаньяху

План "Совета мира" подразумевает, что Израиль отступит к первоначальной "желтой линии" в секторе Газа, на которой израильские войска находились после заключения в октябре 2025 года соглашения с ХАМАС. С тех пор Израиль расширил присутствие в секторе с 53% до 60%.

Однако Нетаньяху подчеркнул, что Израиль не выведет войска с нынешних линий в Газе, "пока ХАМАС полностью не разоружится", уточняет The Times of Israel.

Проект "Совета мира" не должен стать предметом обсуждения с Израилем, поскольку документ является результатом отдельных переговоров с ХАМАС, считает Нетаньяху.

Предложение о разоружении ХАМАС является продолжением плана Трампа из 20 пунктов о прекращении войны в Газе, который Израиль принял прошлой осенью. Таким образом, от Тель-Авива требуется лишь соблюдение этого плана.

Однако Израиль вновь выражает несогласие с планом, согласно которому израильские войска должны выходить из анклава по мере продвижения процесса разоружения ХАМАС. "Совет мира" отметил 3 августа, что может возобновить обсуждение этого вопроса.

Представители "Совета мира" провели ранее встречу с Нетаньяху, стороны согласились изменить условия вывода израильских войск из сектора Газа. Такая уступка требованиям Израиля может заставить ХАМАС отказаться от поддержки плана, на получение которой ушло несколько месяцев, отмечает The Times of Israel.

Представители "Совета мира" и американские официальные лица выразили недовольство новой позицией Нетаньяху, поскольку он заранее знал условия плана, заключает газета.

Между тем Турция, Египет и Катар, выступающие посредниками в урегулировании конфликта в секторе Газа, осудили действия Израиля в анклаве и обвинили Тель-Авив в нарушении договоренности с ХАМАС о прекращении огня.