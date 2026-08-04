Турция, Египет и Катар обвинили Израиль в несоблюдении договоренностей по Газе

Египет, Турция и Катар обвинили Израиль в нарушении перемирия в секторе Газа Турция, Египет и Катар обвинили Израиль в несоблюдении договоренностей по Газе

Москва4 авг Вести.Турция, Египет и Катар, выступающие посредниками в урегулировании конфликта в секторе Газа, осудили действия Израиля в анклаве и обвинили Тель-Авив в нарушении договоренности о прекращении огня, сообщает МИД Катара.

Эти нарушения являются несоблюдением соглашения и подрывают усилия по выполнению его второго этапа, особенно после того, как движение ХАМАС и палестинские организации заявили о согласии с дорожной картой, в частности, в вопросе контроля над вооружениями отмечает МИД Катара

Анкара, Каир и Доха осудили продолжающиеся удары Израиля по сектору Газа и призвали Тель-Авив обеспечить полную защиту гражданского населения, сотрудников медицинских и гуманитарных организаций, а также гарантировать беспрепятственную доставку гуманитарной помощи во все районы сектора.

Кроме того, страны-посредники призвали мировое сообщество оказать давление на Израиль, чтобы он начал выполнять свои обязательства. Все это необходимо для выполнения мирного плана президента США Дональда Трампа, который назвал соглашение по второму этапу сделки "историческим".

Израиль и ХАМАС при посредничестве США, Египта и Катара пришли в январе 2025 года к соглашению о прекращении огня в секторе Газа.

Соглашение включает в себя три этапа. Первый этап предусматривает прекращение боевых действий, освобождение заложников и частичный вывод подразделений Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) из сектора Газа.

Последующие этапы должны привести к полному завершению конфликта и запуску процесса восстановления Газы.

Между тем США заявили 14 января о начале выполнения второго этапа соглашения, состоящего из 20 пунктов. Этот этап предусматривает, в том числе, доставку в сектор Газа не менее 600 грузовиков с гумпомощью ежедневно, восстановление инфраструктуры Газы и создание переходного палестинского технократического комитета, работающего под контролем учрежденного Трампом "Совета мира".

При этом Трамп заявил 30 июля, что стороны достигли договоренностей по второму этапу.

Президент США намекал ранее на то, что Израиль мог бы передать сектор Газа под контроль США после завершения конфликта, а также публиковал ИИ-видеоролики с возможным обликом анклава в случае его восстановления под американским руководством.