Посредники представили Тегерану и Вашингтону предложение о 10-дневном перемирии Axios: посредники представили США и Ирану предложение о прекращении огня

Москва21 июл Вести.Региональные посредники представили Вашингтону и Тегерану предложение о 10-дневном прекращении огня. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на американских чиновников.

Отмечается, что новое предложение о прекращении огня позволит остановить боевые действия, вновь открыть Ормузский пролив и даст Вашингтону и Тегерану возможность "спасти разваливающийся меморандум о взаимопонимании".

Катар, Египет, Пакистан и другие региональные посредники представили США и Ирану предложение о 10-дневном прекращении огня сказано в публикации

По словам источника, администрация Трампа изучает это предложение, а также призывает Израиль избегать каких-либо действий, которые могут закрыть дипломатическое окно. При этом, по данным издания, Вашингтон одновременно готовится к провалу переговоров.

В последние дни американские военные направили в регион десятки истребителей и самолетов-заправщиков, собрав силы, необходимые для крупной эскалации указывается в статье

Кроме того, Армия обороны Израиля находится в состоянии повышенной готовности, ожидая возможное расширение войны до полномасштабной скоординированной кампании в течение нескольких дней.

10 июля Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон согласился возобновить переговоры с Ираном по просьбе Тегерана, при этом дав понять, что перемирие уже завершено. Позже американский лидер рассказал, что иранская сторона стремится к заключению сделки. При этом Трамп считает, что "всякий раз, когда они заключают сделку, они ее нарушают".