Москва31 июлВести.Американский президент Дональд Трамп заявил о достижении согласия с радикальным палестинским движением ХАМАС о всеобъемлющем разоружении формирований в секторе Газа.
Соответствующую публикацию политик выложил в соцсети Truth Social.
Совет мира достиг договоренности исторического масштаба о полном разоружении ХАМАСобъявил Трамп
По оценке главы Белого дома, согласование позиций по демилитаризации вооруженных группировок в регионе стало огромным шагом вперед к обеспечению долгосрочного мира и безопасности.
Американский лидер подчеркнул, что по мере завершения разоружения израильская армия будет покидать территорию анклава, а международные организации возьмут ответственность за внутреннюю и внешнюю безопасность Газы.
Он отметил, что "международные стабилизационные силы" будут действовать в кооперации с "новой палестинской полицией".
Накануне стало известно, что ХАМАС и другие палестинские движения, участвующие в переговорах, согласовали все пункты соглашения по стабилизации ситуации в секторе Газа.