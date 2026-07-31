Трамп объявил о достижении соглашения о полном разоружении формирований ХАМАС

Трамп заявил о достижении договоренности о полном разоружении ХАМАС Трамп объявил о достижении соглашения о полном разоружении формирований ХАМАС

Москва31 июл Вести.Американский президент Дональд Трамп заявил о достижении согласия с радикальным палестинским движением ХАМАС о всеобъемлющем разоружении формирований в секторе Газа.

Соответствующую публикацию политик выложил в соцсети Truth Social.

Совет мира достиг договоренности исторического масштаба о полном разоружении ХАМАС объявил Трамп

По оценке главы Белого дома, согласование позиций по демилитаризации вооруженных группировок в регионе стало огромным шагом вперед к обеспечению долгосрочного мира и безопасности.

Американский лидер подчеркнул, что по мере завершения разоружения израильская армия будет покидать территорию анклава, а международные организации возьмут ответственность за внутреннюю и внешнюю безопасность Газы.

Он отметил, что "международные стабилизационные силы" будут действовать в кооперации с "новой палестинской полицией".

Накануне стало известно, что ХАМАС и другие палестинские движения, участвующие в переговорах, согласовали все пункты соглашения по стабилизации ситуации в секторе Газа.