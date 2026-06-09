Трамп: США объявят о "полной победе" над Ираном в ближайшие две недели

"Ближайшие две недели": Трамп назвал сроки объявления "победы" США над Ираном Трамп: США объявят о "полной победе" над Ираном в ближайшие две недели

Москва9 июн Вести.Вашингтон и Тегеран в настоящее время ведут переговоры о мирной сделке, американская сторона объявит о своей "полной победе" в ближайшие две недели, заявил президент США Дональд Трамп.

С таким утверждением он выступил на телеконференции в поддержку сенатора-республиканца от штата Южная Каролина Линдси Грэма (внесен в российский перечень террористов и экстремистов).

Сейчас мы ведем переговоры, и они (власти Ирана – прим. ред.) хотят заключить очень хорошую сделку... Я думаю, мы выигрываем эту битву... В течение следующих двух недель, когда мы объявим о полной победе… цены на нефть пойдут вниз сказал Трамп

Глава Белого дома также отметил, что Исламская Республика готова пойти на отказ от ядерного оружия в рамках мирного соглашения с США.

Ранее американский лидер заявил о неизбежности завершения конфликта с Ираном: или дипломатическими методами, или жесткими, силовыми.

Кроме того, в последние дни Трамп оказывает давление на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, чтобы тот отказался от обстрелов Ирана. Президент США пригрозил израильскому премьеру тем, что тот может остаться один на один с Исламской Республикой в случае продолжения агрессии.