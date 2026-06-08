ЦАХАЛ зафиксировал ракеты, запущенные со стороны Ирана ЦАХАЛ: зафиксированы запуски ракет со стороны Ирана

Москва8 июн Вести.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о запуске ракет из Ирана в сторону территории Израиля. Об этом сообщается в Telegram-канале армии.

Уточняется, что в данный момент в стране работают системы ПВО.

Некоторое время назад Армия обороны Израиля обнаружила ракеты, запущенные из Ирана в сторону территории Государства Израиль отмечается в сообщении

Подчеркивается, что Командование гражданской обороны направило предупреждение о ракетной опасности жителям соответствующих районов.

В ночь на 8 июня в ЦАХАЛ заявили, что готовы наносить ответные удары после атаки со стороны Ирана, как только получат соответствующий приказ.