Москва8 июнВести.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о запуске ракет из Ирана в сторону территории Израиля. Об этом сообщается в Telegram-канале армии.
Уточняется, что в данный момент в стране работают системы ПВО.
Некоторое время назад Армия обороны Израиля обнаружила ракеты, запущенные из Ирана в сторону территории Государства Израильотмечается в сообщении
Подчеркивается, что Командование гражданской обороны направило предупреждение о ракетной опасности жителям соответствующих районов.
В ночь на 8 июня в ЦАХАЛ заявили, что готовы наносить ответные удары после атаки со стороны Ирана, как только получат соответствующий приказ.