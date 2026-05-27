В "Совете мира" ответили на статью FT о пустом фонде для сектора Газа

Москва27 мая Вести.В "Совете мира" опровергли сообщения о проблемах с деньгами, заявив, что отсутствие средств в фонде на восстановление Газы не мешает организации получать деньги по другим каналам.

Газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что в фонд "Совета мира" по Газе не поступило ни доллара с момента подписания устава организации четыре месяца назад. А из-за пустого фонда реализация проектов по восстановлению сектора Газа замедлена​​​.

В ответе организации, опубликованном в соцсети X, говорится, что эта статья является попыткой посеять сомнения в приверженности США и их партнеров миссии "Совета мира".

Авторы ссылаются лишь на один из множества механизмов финансирования, который на сегодняшний день действительно не использовался донорским сообществом говорится в ответе организации

Совет мира по Газе был создан в январе 2026 года. Церемония подписания устава прошла на полях Всемирного экономического форума в Давосе. Инициатором создания Совета стал президент США Дональд Трамп. Он обещал, что ряд членов совета выделят семь миллиардов долларов на помощь Газе.

Тогда же Россия предложила направить в фонд один миллиард долларов из замороженных еще при прежней администрации США российских активов. Причем средства должны идти на неотъемлемые нужды палестинцев, в первую очередь на восстановление сектора Газа и его базовой социальной инфраструктуры.

Предложила публично и с указанием источника финансирования. Также была в Госдеп направлена соответствующая нота. Ни ответа, ни привета. Ни денег в фонде, как утверждают британские СМИ заявила сегодня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

В апреле постоянный представитель России при ООН Василий Небензя констатировал отсутствие видимого прогресса в деятельности "Совета мира". По его словам, вместо решения ключевых политических вопросов предпринимаются усилия по замещению их коммерческими инициативами.