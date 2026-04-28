Небензя: Россия не видит результатов от "Совета мира" по сектору Газа

Небензя отметил, что РФ не видит прогресса в деятельности "Совета мира" по Газе Небензя: Россия не видит результатов от "Совета мира" по сектору Газа

Москва28 апр Вести.Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя констатировал отсутствие видимого прогресса в деятельности "Совета мира" по сектору Газа. По его словам, вместо решения ключевых политических вопросов предпринимаются усилия по замещению их коммерческими инициативами в отношении палестинцев.

В выступлении на заседании Совета Безопасности ООН по Ближнему Востоку дипломат отметил, что "выполнение принятой уже пять месяцев назад по инициативе Вашингтона резолюции СБ 2803" не продвигается.

Впрочем, что и требовалось доказать и чего следовало ожидать. Международные стабилизационные силы в Газе по-прежнему не развернуты. Национальный комитет по управлению анклавом все так же находится за рубежом добавил Небензя

По его словам, более половины сектора Газа оккупировано Израилем, а "гуманитарный доступ остается затрудненным". Также об отсутствии прогресса говорит и то, что с момента прекращения огня 10 октября убито 800 палестинцев, отметил Небензя.

К сожалению, оправдались наши мрачные прогнозы. Мы наблюдаем попытки буквально откупиться от палестинцев красивыми бизнес-проектами в стиле New Gaza, а не решать сложнейшую политическую проблему — создания собственного независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме и границами 1967 года заключил он

Небензя напомнил, что 22 января на полях Всемирного экономического форума в Давосе представители 19 стран подписали Устав "Совета мира", учрежденного для содействия урегулированию ситуации в Газе. В Вашингтоне сообщили о присоединении к нему дополнительных государств. Организация сформирована на основе договоренностей между Израилем и ХАМАС для администрирования сектора Газа, а также с целью предупреждения и разрешения конфликтов в других районах.