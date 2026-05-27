Захарова напомнила о предложении Путина перевести в фонд "Совета мира" $1 млрд

Москва27 мая Вести.Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала информацию об отсутствии средств в фонде "Совета мира" по Газе, напомнив о предложении российского президента Владимира Путина перевести на счета фонда $1 млрд.

В январе 2026 года Путин предложил перевести для помощи жителям Палестины на счета фонда $1 млрд из российских активов, которые были заморожены в США при администрации президента Джо Байдена. По словам Захаровой, была также направлена соответствующая нота в Госдеп США.

Ни ответа, ни привета. Ни денег в Фонде, как утверждают британские СМИ написала Захарова в своем Telegram-канале

Газета Financial Times 27 мая сообщила, что на счета фонда, учрежденного президентом США Дональдом Трампом, до сих пор не поступило ни единого взноса, и там нет никаких средств.