Москва27 маяВести.Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала информацию об отсутствии средств в фонде "Совета мира" по Газе, напомнив о предложении российского президента Владимира Путина перевести на счета фонда $1 млрд.
В январе 2026 года Путин предложил перевести для помощи жителям Палестины на счета фонда $1 млрд из российских активов, которые были заморожены в США при администрации президента Джо Байдена. По словам Захаровой, была также направлена соответствующая нота в Госдеп США.
Ни ответа, ни привета. Ни денег в Фонде, как утверждают британские СМИнаписала Захарова в своем Telegram-канале
Газета Financial Times 27 мая сообщила, что на счета фонда, учрежденного президентом США Дональдом Трампом, до сих пор не поступило ни единого взноса, и там нет никаких средств.
И это, несмотря на заявленные международными донорами и Вашингтоном финансовые обязательства на $17 млрдотметила Захарова