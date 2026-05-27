FT: фонд "Совета мира" по Газе не получил ни одного доллара из обещанных 7 млрд

Москва27 мая Вести.Учрежденный президентом США Дональдом Трампом "Совет мира" по Газе не получил от доноров ни одного доллара. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

В фонд, по их словам, не поступило ни единого взноса.

Ни доллара не поступило приводятся в материале слова собеседника газеты

При этом, по данным журналистов, сама организация застряла в правовой и политической неопределенности. Это, как следует из материала, затормозило проекты по восстановлению сектора Газа.

"Совет мира" был создан по инициативе президента США Дональда Трампа в рамках соглашения между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС. Его устав был подписан представителями 19 государств 22 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

В феврале американский лидер заявил, что члены "Совета мира" выделят семь миллиардов долларов на помощь сектору Газа.