Москва27 маяВести.Учрежденный президентом США Дональдом Трампом "Совет мира" по Газе не получил от доноров ни одного доллара. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.
В фонд, по их словам, не поступило ни единого взноса.
Ни доллара не поступилоприводятся в материале слова собеседника газеты
При этом, по данным журналистов, сама организация застряла в правовой и политической неопределенности. Это, как следует из материала, затормозило проекты по восстановлению сектора Газа.
"Совет мира" был создан по инициативе президента США Дональда Трампа в рамках соглашения между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС. Его устав был подписан представителями 19 государств 22 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
В феврале американский лидер заявил, что члены "Совета мира" выделят семь миллиардов долларов на помощь сектору Газа.