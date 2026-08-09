Нетаньяху: палестинского государства не будет ни в Газе, ни в Иудее и Самарии

Израиль против создания палестинского государства Нетаньяху: палестинского государства не будет ни в Газе, ни в Иудее и Самарии

Москва9 авг Вести.Палестинского государства не будет ни в Газе, ни в Иудее и Самарии, а Израиль не выведет войска из Газы до тех пор, пока движение ХАМАС не будет действительно разоружено. Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Премьер-министр Израиля подтвердил свою позицию по созданию палестинского государства.

Что касается сектора Газа, прежде всего, я хочу четко заявить: пока я являюсь премьер-министром, палестинского государства не будет ни в Газе, ни в Иудее и Самарии. Ни "Фатхстана", ни "Хамастана" цитирует Нетаньяху издание The Jerusalem Post

Также, по его словам, Армия обороны Израиля не будет осуществлять вывод войск до тех пор, пока ХАМАС не будет действительно разоружен.

И мы говорим о действительном разоружении, а не о фиктивном заявил Биньямин Нетаньяху

ФАТХ зародился в конце 1950-х годов в Кувейте среди палестинской диаспоры. Движение стало основой Палестинской национальной администрации (ПНА). Сейчас ФАТХ — в первую очередь политическая партия. Ее лидер — Махмуд Аббас, он же президент ПНА.

Исламистское движение ХАМАС появилось в декабре 1987 года, на волне первой интифады. Его основателем стал шейх Ахмед Ясин. Он был убит в марте 2004 года в секторе Газа; израильские вертолеты выпустили ракеты по его машине.

Бывший глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в 2024 году заявил, что Израиль в течение многих лет финансировал ХАМАС - именно с целью ослабить ФАТХ.

В 2006 году ХАМАС победил на выборах в Палестинский законодательный совет, а затем в 2007 году взял под контроль сектор Газа, вытеснив оттуда силы ФАТХ. ФАТХ стал контролировать Западный берег, а ХАМАС — Газу.