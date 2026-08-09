Нетаньяху: Израиль не оставит Газу до полного разоружения ХАМАС Нетаньяху отверг мирный план по Газе и заявил о нежелании выводить войска

Москва9 авг Вести.Израиль отверг мирный план из 15 пунктов по Газе и не намерен выходить из анклава до полного разоружения ХАМАС. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

Израиль отвергает документ из 15 пунктов. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не осуществит никакого отступления до разоружения ХАМАС. И когда я говорю о разоружении ХАМАС, это означает тяжелое оружие, менее тяжелое оружие — все оружие. И мы говорим о реальном разоружении, а не о фиктивном уточнил Нетаньяху на заседании правительства

Ранее ХАМАС и другие палестинские движения согласовали все пункты соглашения по стабилизации ситуации в секторе Газа, разработанного "Советом мира". Этот план подразумевает, что Израиль отступит к первоначальной "желтой линии" в секторе Газа, на которой израильские войска находились после заключения в октябре 2025 года соглашения с ХАМАС, а тот, в свою очередь, начнет разоружение.