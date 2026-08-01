Москва1 авгВести.У главы киевского режима Владимира Зеленского и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху произошел конфликт в США на церемонии прощания с сенатором сенатором Линдси Грэмом (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов). Об этом пишет The Washington Post (WP).
По данным источников издания, в ходе неофициальной встречи в Вашингтоне политики обменялись жесткими репликами. Содержание их беседы не раскрывается.
Газета отмечает, что отношения между двумя странами остаются напряженными.
Ранее 1 августа сообщалось, что Нетаньяху заблокировал передачу Киеву системы ПВО Iron Dome ("Железный купол"), а до этого отказался от официальной встречи с Зеленским в Вашингтоне.