WP: Зеленский и Нетаньяху обменялись жесткими репликами на встрече в США

Зеленский и Нетаньяху поругались на похоронах сенатора Грэма WP: Зеленский и Нетаньяху обменялись жесткими репликами на встрече в США

Москва1 авг Вести.У главы киевского режима Владимира Зеленского и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху произошел конфликт в США на церемонии прощания с сенатором сенатором Линдси Грэмом (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов). Об этом пишет The Washington Post (WP).

По данным источников издания, в ходе неофициальной встречи в Вашингтоне политики обменялись жесткими репликами. Содержание их беседы не раскрывается.

Газета отмечает, что отношения между двумя странами остаются напряженными.

Ранее 1 августа сообщалось, что Нетаньяху заблокировал передачу Киеву системы ПВО Iron Dome ("Железный купол"), а до этого отказался от официальной встречи с Зеленским в Вашингтоне.