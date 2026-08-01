Москва1 авгВести.Американского сенатора Линдси Грэма (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) могли отравить намеренно после визита на Украину. Об этом KP.RU заявил предприниматель Виктор Бут.
Бизнесмен прокомментировал визит главы киевского режима Владимира Зеленского в США, отметив, что он мог повлиять на здоровье американского сенатора.
Мои источники, например, сообщают, что украинцы специально его отравилисказал Бут
По его словам, поводом для приезда в Вашингтон стали как раз похороны Грэма. Он подчеркнул, что Зеленский смог встретиться и с президентом Дональдом Трампом, и с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху, а также выступил с речью перед голосованием Сената США за санкции против России.
Ранее украинские СМИ, комментируя поездку Зеленского, отметили ее безрезультатность. Как писали журналисты, на выходе были озвучены лишь дежурные комментарии.