Виктор Бут заявил, что американский сенатор Грэм мог быть отравлен украинцами

Источники Виктора Бута утверждают, что сенатора Грэма отравили украинцы Виктор Бут заявил, что американский сенатор Грэм мог быть отравлен украинцами

Москва1 авг Вести.Американского сенатора Линдси Грэма (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) могли отравить намеренно после визита на Украину. Об этом KP.RU заявил предприниматель Виктор Бут.

Бизнесмен прокомментировал визит главы киевского режима Владимира Зеленского в США, отметив, что он мог повлиять на здоровье американского сенатора.

Мои источники, например, сообщают, что украинцы специально его отравили сказал Бут

По его словам, поводом для приезда в Вашингтон стали как раз похороны Грэма. Он подчеркнул, что Зеленский смог встретиться и с президентом Дональдом Трампом, и с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху, а также выступил с речью перед голосованием Сената США за санкции против России.

Ранее украинские СМИ, комментируя поездку Зеленского, отметили ее безрезультатность. Как писали журналисты, на выходе были озвучены лишь дежурные комментарии.