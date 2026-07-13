Москва13 июл Вести.Внезапная смерть американского сенатора Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) стала ударом по имиджу Киева. Такое мнение высказал кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала.

Он напомнил, что американский политик ранее посещал Украину и фотографировался там с дронами.

Грэм не первый политик, который испытывает неудачи после визита в Киев, так что это был дурной знак, превратившийся в удар по имиджу Киева сказал Христофору

Журналист добавил, что смерть Грэма можно также считать еще одним проявлением "проклятия" главы киевского режима Владимира Зеленского.

Ранее стало известно, что американский сенатор за день до смерти в ходе поездки в Киев держал в руках украинский дрон-перехватчик P1-Sun.

Грэм скончался на 72-м году жизни.