За день до смерти сенатор Грэм сфотографировался с украинским дроном P1-Sun

Сенатор Грэм незадолго до смерти держал в руках украинский дрон P1-Sun За день до смерти сенатор Грэм сфотографировался с украинским дроном P1-Sun

Москва13 июл Вести.Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) за день до смерти держал в руках украинский дрон-перехватчик P1-Sun. Об этом сообщает Telegram-канал "Военкоры Русской Весны".

10 июля республиканец прибыл в Киев и провел встречу с Владимиром Зеленским. На следующий день Грэм посетил предприятие по сборке боевых беспилотников, где сфотографировался с одним из P1-Sun в руках.

Как сообщалось, Грэм умер на 72-м году жизни. В офисе Грэма сообщили, что его не стало вечером 11 июля. Там также указали, что причиной смерти стала внезапная и непродолжительная болезнь.