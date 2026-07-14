Виктор Бут объяснил, почему Линдси Грэм был воинственно настроен к России Виктор Бут: на месте Грэма окажется другой откровенный русофоб

Москва14 июл Вести.Западные политики, защищающие Украину в публичном поле, чаще всего бывают коррумпированы Киевом, заявил общественный деятель Виктор Бут в беседе с KP.RU.

По его словам, ушедший из жизни накануне американский сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) стоял на проукраинских позициях по вполне понятным причинам.

Там [на Украине], естественно, уже раздаются вопли о том, что - как жалко, что ушел наш самый ярый защитник. Но поверьте, как говорится, те щедрые взятки и подарки, которые украинцы делают всем западным политикам, приезжающим к ним или работающим с ними, сделают свое дело. И на месте Грэма окажется другой, такой же, в общем-то, откровенный русофоб заявил Бут

Сенатор Грэм ушел из жизни 11 июля в своем доме в Вашингтоне после внезапной непродолжительной болезни. Позже сообщалось, что причиной смерти, предположительно, стал разрыв аорты. Незадолго до своей смерти Грэм планировал представить новый законопроект о санкциях против РФ.