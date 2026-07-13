В офисе сенатора Грэма назвали предварительную причину его смерти

Стала известна предварительная причина смерти сенатора Грэма В офисе сенатора Грэма назвали предварительную причину его смерти

Москва13 июл Вести.Сенатор США Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), согласно предварительным данным, скончался в результате осложнения болезни сердца, сообщили в его офисе.

Как уточняется, речь идет о "расслоении аорты вследствие атеросклеротического сердечно-сосудистого заболевания".

Окончательное свидетельство о смерти будет готово после завершения токсикологических и микроскопических исследований.

После этого в свидетельство о смерти будут внесены изменения, отражающие причину смерти и надлежащим образом классифицирующие обстоятельства смерти цитирует заявление офиса газета Washington Post

Накануне стало известно, что Грэм скончался на 72-м году жизни после непродолжительной болезни. Свои соболезнования выразил президент США Дональд Трамп.

Издание Financial Times написало, что незадолго до своей смерти Грэм планировал представить новый законопроект о санкциях против России.