Москва13 июлВести.Федеральное бюро расследований (ФБР) США задействовало все необходимые ресурсы в связи со смертью сенатора США Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Об этом сообщил директор ФБР Кэш Патель в соцсети Х.
По информации офиса сенатора, Грэм скончался вечером 11 июля "после внезапной и непродолжительной болезни".
ФБР оказывает содействие местным властям и задействовало все необходимые ресурсысказано в публикации
Согласно предварительным данным, Грэм скончался в результате осложнения болезни сердца, сообщили в его офисе. Свои соболезнования выразил глава Белого дома Дональд Трамп.
Грэм был одним из главных критиков России в американском Сенате, выступал за усиление антироссийских санкций. В 2023 год МВД России объявило его в розыск, а в феврале 2024 года сенатора внесли в список террористов и экстремистов.