Патель: ФБР задействовало все ресурсы в связи со смертью сенатора Грэма

ФБР подключило все необходимые ресурсы после смерти сенатора Грэма Патель: ФБР задействовало все ресурсы в связи со смертью сенатора Грэма

Москва13 июл Вести.Федеральное бюро расследований (ФБР) США задействовало все необходимые ресурсы в связи со смертью сенатора США Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Об этом сообщил директор ФБР Кэш Патель в соцсети Х.

По информации офиса сенатора, Грэм скончался вечером 11 июля "после внезапной и непродолжительной болезни".

ФБР оказывает содействие местным властям и задействовало все необходимые ресурсы сказано в публикации

Согласно предварительным данным, Грэм скончался в результате осложнения болезни сердца, сообщили в его офисе. Свои соболезнования выразил глава Белого дома Дональд Трамп.

Грэм был одним из главных критиков России в американском Сенате, выступал за усиление антироссийских санкций. В 2023 год МВД России объявило его в розыск, а в феврале 2024 года сенатора внесли в список террористов и экстремистов.