На Украине заявили, что встреча Трампа и Зеленского не увенчалась успехом

На Украине признали безрезультатной встречу Трампа и Зеленского На Украине заявили, что встреча Трампа и Зеленского не увенчалась успехом

Москва29 июл Вести.Встреча президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского не принесла результатов. Об этом пишут украинские СМИ.

Журналисты обратили внимание, что накануне появлялись прогнозы о том, что встреча приведет к поворотному моменту в американской политике по вопросу Украины.

Однако, по итогу, в публичной плоскости на выходе мы имеем лишь довольно дежурные, скупые и однотипные комментарии говорится в одной из публикаций

Кроме того, отмечается в материале, по итогам переговоров появилась информация, что в Киев в скором времени могут приехать спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Как подчеркнули журналисты, американские представители едут на Украину "еще с весны, но так и не доехали".

Ранее Трамп и Зеленский встретились в Белом доме, встреча длилась менее часа. По словам американского лидера, беседа с главой киевского режима прошла "очень хорошо".