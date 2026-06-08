Зеленский провел телефонный разговор с Уиткоффом и Кушнером

Зеленский поговорил по телефону с Уиткоффом и Кушнером Зеленский провел телефонный разговор с Уиткоффом и Кушнером

Москва8 июн Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский провел телефонный разговор с спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером, который является зятем американского лидера Дональда Трампа.

Об этом сообщили в офисе украинского политика. Ранее журналист портала Axios Барак Равид также упомянул об этом факте, ссылаясь на свои источники.

По данным осведомленных источников, в понедельник (8 июня – прим. ред.) состоялся телефонный разговор … Владимира Зеленского с Уиткоффом и Кушнером написал он в публикации в соцсети X

Ранее украинское издание The Kyiv Independent написало, что американские переговорщики не хотят ехать на Украину, поскольку в Вашингтоне опасаются, что возобновление переговоров по вопросу об урегулировании конфликта не принесет значимых результатов.