Песков: каналы диалога между Россией и США работают

Песков заявил о сохранении рабочих каналов диалога России и США Песков: каналы диалога между Россией и США работают

Москва9 июн Вести.Каналы переговоров между представителями России и США работают. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он ответил на вопрос, доводила ли американская сторона до России содержание разговора зятя президента США Джареда Кушнера, спецпосланника американского лидера Стивена Уиткоффа и главы киевского режима Владимира Зеленского.

Рабочие каналы диалога между ними и нами работают сказал Песков журналистам

Восьмого июня состоялся телефонный разговор Зеленского с Кушнером и Уиткоффом, сообщили в офисе украинского политика. О содержании беседы не сообщалось.