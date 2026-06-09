Москва9 июнВести.Каналы переговоров между представителями России и США работают. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он ответил на вопрос, доводила ли американская сторона до России содержание разговора зятя президента США Джареда Кушнера, спецпосланника американского лидера Стивена Уиткоффа и главы киевского режима Владимира Зеленского.
Рабочие каналы диалога между ними и нами работаютсказал Песков журналистам
Восьмого июня состоялся телефонный разговор Зеленского с Кушнером и Уиткоффом, сообщили в офисе украинского политика. О содержании беседы не сообщалось.