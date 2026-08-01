Израиль забрал на войну с Ираном обещанные Киеву ракеты для ПВО

Израиль заблокировал передачу Украине системы ПВО Iron Dome Израиль забрал на войну с Ираном обещанные Киеву ракеты для ПВО

Москва1 авг Вести.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заблокировал передачу Украине системы ПВО Iron Dome. Об этом сообщает The Washington Post.

Журналисты отметили, что споры о дополнительной американской помощи привели Киев и Тель-Авив в состояние конкуренции.

Нетаньяху заблокировал передачу комплексов, сославшись на условия соглашения о совместном производстве, согласно которому Израиль имеет право окончательного решения относительно использования системы несмотря на то, что рассматриваемые батареи были оплачены правительством США говорится в публикации

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский пожаловался, что средства противовоздушной обороны Украины смогли перехватить лишь одну баллистическую ракету во время ночной атаки ВС РФ.