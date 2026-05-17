В Израиле пообещали не жалеть средств на разработку систем против FPV-дронов Нетаньяху: Израиль не пожалеет средств на разработку систем против FPV-дронов

Москва17 мая Вести.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что перед работниками оборонной промышленности стоит задача по нейтрализации угроз FPV-дронов, подчеркнув, что Израиль не пожалеет никаких средств для разработки антидроновых систем.

В ходе своего выступления на заседании кабинета министров Нетаньяху заявил, что дроны на оптоволокне - особый вид угрозы. По словам премьера, он совместно с Минобороны созвал специальную группу разработчиков, включая представителей гражданского сектора, для создания защитных систем от FPV-дронов.

За две недели я провел три встречи, но на встрече, состоявшейся несколько дней назад, я сказал им (разработчикам - прим. ред.) нечто, что их несколько удивило: "У вас нет бюджетных ограничений". Чего бы это ни стоило, это того стоит. Насколько мне известно, у вас также нет предела творчеству и воображению, потому что вы лучшие в мире сказал Нетаньяху

Ранее шиитское движение "Хезболла" в ответ на нарушения Тель-Авивом режима прекращения огня с помощью ударных БПЛА поразило два израильских танка "Меркава".