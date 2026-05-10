Два израильских танка Merkava были поражены дронами "Хезболлы" на юге Ливана Дроны "Хезболлы" ударили по двум израильским танкам Merkava на юге Ливана

Москва10 мая Вести.Бойцы шиитского движения "Хезболла" использовали ударные беспилотники при атаке на войска Израиля на юге Ливана, были подбиты две бронемашины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление формирования.

Уточняется, что атака была произведена в ответ "на нарушения противником режима прекращения огня" и продолжающиеся удары по ливанским населенным пунктам, что приводит к гибели мирных граждан.

Дроны-камикадзе исламского сопротивления атаковали командные пункты оккупационных сил в приграничном районе Джель-эль-Алям и поселке Эль-Байяда в Южном Ливане. При этом были поражены два неприятельских танка Merkava говорится в сообщении

Ранее, 6 мая, движение "Хезболла" выпустило несколько ракет по позициям Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на юге Ливана.

Вскоре премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал нанести удар по командиру подразделения сил специальных операций "Радван" "Хезболлы" в Бейруте. По его словам, он сделал этот шаг, чтобы обеспечить безопасность жителей севера Израиля.