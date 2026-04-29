Бойцы "Хезболлы" сбили израильский беспилотник Hermes 900 на юге Ливана Бойцы "Хезболлы" сбили на юге Ливана израильский БПЛА Hermes 900

Москва29 апр Вести.Бойцы ливанского шиитского движения "Хезболла" сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Hermes ВВС Израиля над юге Ливана, сообщает движение в своем Telegram-канале.

Израильский БПЛА сбит ракетой, уточняет "Хезболла".

Силы исламского сопротивления поразили ракетой класса земля - воздух неприятельский беспилотник Hermes 900, который совершал полет над районом Эль-Кантара отмечает шиитское движение

Кроме того, бойцы "Хезболлы" подбили в Эль-Кантаре израильский танк Merkava, а в Бинт-Джбейле - бульдозер Caterpillar D9, который сносил дома жителей этого приграничного города.

В целом, за последние сутки шиитские отряды провели шесть операций против израильских войск в Ливане.