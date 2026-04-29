Москва29 апрВести.Бойцы ливанского шиитского движения "Хезболла" сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Hermes ВВС Израиля над юге Ливана, сообщает движение в своем Telegram-канале.
Израильский БПЛА сбит ракетой, уточняет "Хезболла".
Силы исламского сопротивления поразили ракетой класса земля - воздух неприятельский беспилотник Hermes 900, который совершал полет над районом Эль-Кантараотмечает шиитское движение
Кроме того, бойцы "Хезболлы" подбили в Эль-Кантаре израильский танк Merkava, а в Бинт-Джбейле - бульдозер Caterpillar D9, который сносил дома жителей этого приграничного города.
В целом, за последние сутки шиитские отряды провели шесть операций против израильских войск в Ливане.