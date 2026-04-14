Потери Израиля в Ливане беспрецедентны с 1980-х MWM: потери ЦАХАЛ в Ливане стали крупнейшими с 1980-х годов

Москва14 апр Вести.Ливанское движение "Хезболла" наращивает применение FPV-дронов против бронетанковых подразделений израильской армии, а потери ЦАХАЛ в наземных операциях достигли уровня, невиданного с 1980-х годов. Об этом пишет Military Watch Magazine (MWM).

Израильские источники повсеместно отмечают, что недавние потери сухопутных войск являются беспрецедентными, по крайней мере, с 1980-х годов, когда израильтяне противостояли Сирийской арабской армии и местным военизированным формированиям в Ливане указывает издание

"Хезболла" систематически публикует видеозаписи атак беспилотников на основные боевые танки Merkava IV, тяжелые бронетранспортеры Namer и бронированные бульдозеры Caterpillar D9. По оценке MWM, столкновения между израильскими вооруженными силами и ливанским движением достигли наивысшей интенсивности за всю историю их многолетнего противостояния.

Как отмечает Military Watch, тактика "Хезболлы" строится на сочетании традиционных и партизанских методов ведения боя. В отличие от Израиля, движение делает ставку не на бронетехнику, а на беспилотники с противотанковыми возможностями, а также на различные типы артиллерийских систем и ракет, размещенных в подземных хранилищах. В марте MWM сообщал, что Израиль за один день лишился 21 танка Merkava.