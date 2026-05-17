Москва17 мая Вести.Тактика шиитского военизированного движения "Хезболла" заключается в том, чтобы измотать дронами израильскую армию, заявил ИС "Вести" ливанский военный эксперт Омар Маарабуни.

Появление FPV-беспилотников в арсенале "Хезболлы" означает не только введение нового оружия, но и сдвиг по части противостояния в сторону недорогой, разумной войны на истощение. Эти беспилотники дают сопротивлению возможность отслеживать цели, выбирать угол атаки и наносить удары по слабым местам танков и техники с относительно высокой точностью. Еще опаснее возможность того, что некоторые модели могут быть оснащены волоконно-оптическим наведением отметил он

По его словам, "Хезболла" использует уязвимости обороны Израиля.

Неспособность развернуть дополнительное защитное оборудование на танках и бронетехнике отражает либо неверную оценку масштабов угрозы, либо логистические и идеологические недостатки. В любом случае сопротивление использует этот пробел для создания новой ситуации, превращая каждую израильскую машину в мишень для уничтожения констатировал эксперт

На этой неделе в южноливанском городе Набатия в результате израильского удара погибли два медика, которые пытались оказать помощь пострадавшему. Также в результате атак израильских ВВС в Бейруте погибли восемь человек, включая двоих детей.