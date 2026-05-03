Нетаньяху объявил о спецпроекте по нейтрализации угрозы атак беспилотников Нетаньяху заявил о спецпроекте по нейтрализации угрозы беспилотных атак

Москва3 мая Вести.Израильская оборонная промышленность разрабатывает специальный проект в сфере защиты от угроз, связанных с атаками БПЛА, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

Несколько недель назад я отдал приказ о создании специального проекта по нейтрализации угрозы БПЛА, и уже сегодня мне будет представлен отчет о продвижении в этой сфере​​​. Это потребует времени, но мы работаем над этим заявил Нетаньяху на открытии заседания правительства

По его словам, помимо этого Израиль занят разработкой инновационных летательных аппаратов собственного производства, которые "полностью изменят общую картину".

Слова Нетаньяху о БПЛА прозвучали в контексте растущих в последние недели данных о том, что шиитское движение "Хезболла" в Ливане применяет против израильских военных дроны на оптоволокне. Согласно апрельской публикации Military Watch Magazine, "Хезболла", по всей видимости, переняла опыт других государств в применении дронов на оптоволокне с целью обхода системы электронного подавления, создаваемой Израилем.