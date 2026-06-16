Нетаньяху назвал итоги операции Израиля и США против Ирана Нетаньяху заявил о предотвращении ядерной угрозы со стороны Ирана

Москва16 июн Вести.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что совместная военная операция Израиля и США позволила предотвратить ядерную угрозу со стороны Ирана. Об этом сообщила пресс-служба израильского правительства в X.

По словам главы правительства, в ходе операции были нанесены удары по объектам, связанным с ядерной и ракетной программами исламской республики.

Мы нейтрализовали ядерных ученых, обезглавили лидеров террористического режима, превратили в пыль ядерные объекты, уничтожили ракеты и подавляющее большинство заводов, производящих их, нанесли удары по бесчисленным военным промышленным объектам и инфраструктуре, уничтожили их флот, их военно-воздушные силы заявил Нетаньяху

Он также утверждает, что Иран активно развивал ядерный и ракетный потенциал и размещал часть объектов под землей. При этом он подчеркнул, что противостояние еще не завершено.

По словам Нетаньяху, Израиль намерен сохранять бдительность в отношении Ирана и связанных с ним сил в секторе Газа, Ливане, Сирии и Йемене.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что что Вашингтон и Тегеран подпишут соглашение 19 июня. При этом, по словам Трампа, США не знают, сохранилась ли ядерная программа Ирана после ударов Израиля.