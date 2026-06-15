Нетаньяху заявил, что у Ирана не будет ядерного оружия, пока он премьер-министр

Нетаньяху заявил, что не позволит Ирану завладеть ядерным оружием Нетаньяху заявил, что у Ирана не будет ядерного оружия, пока он премьер-министр

Москва15 июн Вести.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не позволит Ирану завладеть ядерным оружием.

Он отметил, что главным достижением Израиля стало то, что "спасено государство от угрозы ядерного уничтожения".

У Ирана не будет ядерного оружия. Ни сегодня, ни завтра. Пока я являюсь премьер-министром Израиля, этого не произойдет приводит портал Ynet его слова с пресс-конференции

По словам Нетаньяху, Израиль спас себя от "немедленного уничтожения", проведя военную операцию в Иране.

"Иран стремительно двигался к созданию ядерного оружия прямо перед операцией. Если бы мы не действовали, все вы оказались бы под угрозой массовой гибели. Все мы находились в этой опасности, и мы отодвинули от себя на годы угрозу уничтожения населения Израиля", - сказал Нетаньяху.

Он подчеркнул, что "борьба еще не окончена". "Нам придется и дальше стоять на страже, быть сильными и решительными, чтобы защищать себя столько, сколько потребуется", - заявил израильский лидер.