Трамп предупредил Нетаньяху, что США могут отказать в помощи при новых обстрелах

Трамп пригрозил Израилю оставить его один на один с Ираном Трамп предупредил Нетаньяху, что США могут отказать в помощи при новых обстрелах

Москва8 июн Вести.Президент США Дональд Трамп предупредил израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху о возможном отказе со стороны Штатов в помощи при новых обстрелах. Слова американского лидера привел телеканал N12.

Я сказал ему: Биби, ты должен быть очень осторожен в своих действиях, потому что очень скоро можешь остаться один на один против Ирана сказал Трамп

Кроме того, как заметил глава Белого дома, пять стран, которые являются посредниками между США и Ираном, попросили его оказать давление на премьера Израиля.

Израильтяне предоставили нам обновленную информацию на очень позднем этапе. Они уже направлялись в Иран. Мне удалось уменьшить масштаб атаки заявил Трамп

Утром 8 июня стало известно, что ЦАХАЛ нанес удары по целям в центральной и западной частях Ирана. По данным телеканала Al Alam, в результате израильского удара повреждения получили объекты, расположенные на территории нефтехимического предприятия на юго-западе иранской территории.

7 июня Армия обороны Израиля нанесла удар по району Дахия в столице Ливана. Как сообщили в канцелярии Нетаньяху, удар был нанесен в ответ на обстрелы со стороны движения "Хезболла". После этого Трамп заявил о своем недовольстве израильской атакой на Бейрут.

По информации журналиста портала Axios Барака Равида, Белый дом не давал "зеленого света" на этот удар.