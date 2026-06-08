Axios: США не давали "зеленый свет" на удар Израиля по Бейруту

Axios: США не давали Израилю "зеленый свет" на удар по Бейруту Axios: США не давали "зеленый свет" на удар Израиля по Бейруту

Москва8 июн Вести.Соединенные Штаты не давали Израилю "зеленый свет" на удар по столице Ливана. Об этом сообщил журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника.

Высокопоставленный американский чиновник сообщил мне, что Белый дом не давал "зеленого света" на удар Израиля по Бейруту написал Равид в соцсети X

Накануне Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по району Дахия ливанской столицы в ответ на обстрелы со стороны движения "Хезболла".

Между тем президент США Дональд Трамп заявил, что недоволен ударами, которые Израиль нанес по Бейруту 7 июня.