Москва30 апр Вести.Президент США Дональд Трамп призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху ограничиться точечными ударами по Ливану, чтобы избежать возобновления полномасштабной войны.

Об этом американский лидер заявил в телефонном интервью порталу Axios.

Я сказал Нетаньяху, что ему нужно действовать более точечно, не сносить здания​​​. Это слишком ужасно и выставляет Израиль в плохом свете приводит издание слова Трампа

Как отмечается в публикации, соглашение о прекращении огня, достигнутое между Бейрутом и Тель-Авивом при посредничестве Вашингтона, соблюдается лишь частично: израильская авиация и артиллерия продолжают ежедневно атаковать юг Ливана. В свою очередь, военизированная ливанская шиитская группировка "Хезболла" наносит удары по позициям военных еврейского государства и запускает ракеты в сторону Израиля.

Ранее журналист ИС "Вести" Станислав Бернвальд сообщал, что временное перемирие Израиля и Ливана можно считать номинальным. По его словам, ЦАХАЛ продолжает атаки на пригород ливанского города Тир даже после начала режима прекращения огня.