Генсек НАТО не дал Зеленскому ответить на вопрос о поставках Patriot для Киева Рютте не дал Зеленскому ответить на вопрос журналиста о поставках Patriot

Москва4 июн Вести.В Киеве во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским генеральный секретарь Марк Рютте не дал главе киевского режима ответить на вопрос представителя СМИ о нехватке у Киева систем ПВО и поставок на Украину ракет для систем Patriot.

На кадрах трансляции было видно, как журналист обращается к Зеленскому с вопросом о ходе переговоров с американским лидером Дональдом Трампом по вопросу поставок Киеву систем Patriot. Затем Рютте попросил дать ему слово и начал эмоционально защищать президента США, не дав Зеленскому шанса высказать его мнение по поводу сложившейся ситуации.

Можно я начну, потому что тут я должен встать на защиту Штатов. Я верю, что они делают все возможное для того, чтобы поставить ракеты для Patriot Украине. Я действительно в это верю, основываюсь на всех доказательствах, которые у меня есть отметил генсек НАТО

Рютте прибыл в Киев 3 июня для того, чтобы принять участие в заседании Североатлантического совета блока на уровне постпредов и встречи в рамках Совета НАТО-Украина.

Ранее генсек НАТО заявил, что Запад продолжает ежедневно поставлять украинскому режиму ракеты ПВО для систем Patriot. Однако Рютте констатировал, что пока у членов альянса нет единства по вопросу приема Украины в НАТО.